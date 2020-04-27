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برلمان

بعد إعلان قطونيل.. تحرك برلماني لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:39 م
رامز جلال
رامز جلال
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عبد الرحمن سرحان
تثير بعض البرامج والإعلانات في رمضان جدلًا واسعًا، بسبب المحتوى الذي تقدمه، سواء كان عنيفًا أو به سب وقذف، أو كان خادشًا للحياء.
 

ومع كل عام تزداد الظاهرة، ما يدعو المسئولين للتحرك لوقف المحتويات التي يرونها من غير اللائق إذاعتها على المواطنين، وهو ما قام به نواب البرلمان، تجاه برنامج "رامز مجنون رمسي"، وإعلان "قوطونيل" حيث يرون الأول يقدم محتوى عنيف ويشكل خطورة خاصة على الأطفال، أما الآخر، فيرونه خادشًا للحياء، بسبب ورود بعض الألفاظ به مثل "بوكسر ابن الجيران".


وفيما يخص برنامج "رامز مجنون رسمي"، طالب النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بوقف البرنامج  وتغريمه طبقا لقواعد المجلس الأعلى للإعلام من 500 ألف إلى مليون جنيه، نظرا لما يقدمه البرنامج من ألفاظ نابية تتنافى مع الذوق العام ومنها ما قاله للفنانة غادة عادل في أولى حلقاته "انتي يا بت" وغيرها من الألفاظ والإيحاءات الخادشة للحياء. 


وأكد شرشر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرنامج يؤثر على سلوك الأطفال نظرا لما يحتويه من مشاهد عنف وتعذيب وسادية، تحرض الأطفال على هذه الأفعال، محذرا من التهاون مع محتوى البرنامج واستمرار عرضه، وذلك لكونه واسع الانتشار ويحقق أعلى نسب مشاهدة وتعرض، الأمر الذي يجعله أكثر تأثيرا في سلوك الأطفال والشباب.


وحذر النائب، قناة "Mbc" من استمرار عرض البرنامج، حتى لا تفقد مصداقيتها واحترامها لدى المشاهد العربي، لافتا إلى أن البرنامج ليس جديدا على رامز جلال، الذي اعتاد عمل هذه المقالب كل رمضان، لكن هذه المرة أشد وأسوأ. 


وأعلن عضو لجنة الإعلام، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوقف هذا البرنامج وغيره من التجاوزات التي تحدث في الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان، للحفاظ على الهوية المصرية والآداب العامة للمجتمع.


النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقدم بدوره بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.


وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين، قبل أن يقرر مجلس إدارة المجموعة وقف الإعلان. 


وأوضح أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها.


وقال النائب: القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين. 


وطالب جون طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.


واختتم جون طلعت طلب الإحاطة، قائلا: تطبيق القانون بحزم في مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.


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