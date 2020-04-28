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منوعات

جامعة أمريكية تكشف عن أعراض كورونا ودرجاتها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"  درجات يقسمها الأطباء إلى قسمين وهما الحالات الخطرة والحالات الخفيفة والمتوسطة، ولكل منهم دلالات واعراض تفرق بينهما.

فقد أوضحت جامعة "يال" الأمريكية نسب الحالات الخطرة والحالات المتوسطة والخفيفة، فالأعراض الشديدة تظهر على 20 % فقط من المصابين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأكدت الجامعة ان هناك 5 علامات يمكن لأي شخص فحصها بنفسه تشير على الإصابة بفيروس كوورنا المستجد، وهم ضعف الشم والتذوق لمدة 6 أسابيع، وضعف الشهية عن الأكل تماما، والسعال، مع صعوبة في التنفس أثناء الراحة.

كما أضافت أن الدرجة الثانية من الأعراض وهي الشعور بالتعب والإرهاق غير المبرر، وظهور طفح جلدي وردي يشبه الحصبة على أصابع اليدين والقدمين، واحمرار العين والإسهال والدوخة.

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