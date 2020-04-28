المسماري: طيران أردوغان المعتوه ارتكب مجزرة جديدة ضد الشعب الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الإثنين: إن الطيران التركي ارتكب مجزرة بحق الشعب الليبي.





وأضاف المسماري في بيان: "جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب أردوغان ضد الشعب الليبي والعرب ، أقدم الطيران التركي المسير مساء اليوم على مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة، في عمل إجرامي تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية ".





وأوضح : "لقد عجز طيران هذا المعتوه عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم؛ فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي استهدف مساء اليوم " منحلًا للعسل " بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة" .





واستطرد: " هذا المعتوه أردوغان عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه انه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعل أجداده العثمانيون المهزومون في عالمنا العربي لكن هيهات هيهات" .





وختم المسماري بيانه: "خالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء والقصاص قادم لا محال" .