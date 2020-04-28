إنذار شديد اللهجة من قناة النهار لمنتجي برنامج البروفة بسبب ذوي القدرات

أكد الإعلامي تامر أمين، احترام إدارة قناة النهار لذوي القدرات الخاصة، معبرا عن أسفه الشديد واعتذاره بالنيابة عنه وعن إدارة قناة "النهار"، عما بدر عن برنامج المقالب "البروفة" الذي تقدمه انتصار و بدرية طلبة.





واعتبر أمين، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، الاستعانة في أولي حلقات برنامجهم بشخص من ذوي القدرات الخاصة؛ إهانة.





واستهجن الإعلامي تامر أمين ما حدث بهذا البرنامج، مؤكدا أن القناة لن تكون منبرًا للإساءة لهم .





وبيًن الإعلامي، أن إدارة قنوات النهار ليست الجهة المنتجة لهذا البرنامج ولكنها قامت بشرائه.



