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محافظات

مستشفى التأمين الصحى بالسويس يعقم ويطهر قسم الطوارئ

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة

أجرت إدارة مستشفى التأمين الصحى بمحافظة السويس، تعقيما وتطهيرا لقسم الطوارئ داخل المستشفى في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.


جاء ذلك بالتنسيق مع طوارئ مديرية الصحة والسكان بالمحافظة عقب ظهور حالة إيجايبة بكورونا كانت تردد على المستشفى الأيام السابقة.


من جانبه، قال الدكتور محمود عبد النبى، مدير مستشفى التأمين الصحى بالسويس، إن إدارة المستشفى قامت بإغلاق قسم الطوارئ بداية من الساعة 8 مساء حتى الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير فى إطار الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور محمود عبد النبى، فى تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن ما يخص المخالطين للحالة الإيجابية، والتي ترددت على الطوارئ تم سحب عينات لجميع المخالطين لها من العاملين واتخاذ إجراءات العزل بالمستشفى والعزل المنزلي، وأخذ الاحتياطات اللازمة طبقا لتعليمات الطب الوقائي.
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