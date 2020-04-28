%50 نسبة تنفيذ 6288 وحدة إسكان اجتماعي بالمرحلة الثالثة بمدينة حدائق أكتوبر

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن نسبة تنفيذ 6288 وحدة سكنية (262 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع " الإسكان الاجتماعي " بمدينة حدائق أكتوبر بلغت نحو 50%، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع بالمشروع.





وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في بيان، الثلاثاء، استمرار العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وكذا اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بـ فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة والمهمات الوقائية وغير ذلك.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أن العنصر البشري هو الأهم، وإلى استمرار العمل بجهد كامل لخدمة المواطنين بالمدينة، وبما يتناسب جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على صحة العاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.