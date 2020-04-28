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فن

نور توجه رسالة لـ أحمد زاهر في عيد ميلاده.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:17 م
نور
نور
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مريم عزت
نشرت الفنانة نور، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" استورى لتهنئة الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاده  

علقت نور على الصورة قائلة : كل سنة ونت طيب يا فتحى وابعد عن علا بقى وسيبها فى حالها . 

ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس كل من "محمد رمضان و نور وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز ومحمدعلاء وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعبدالعزيز مخيون، ومن إخراج محمد سامي. 

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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