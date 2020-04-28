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مرأة

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:23 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من السيارة.


وظهرت لقاء الخميسي من السيارة بإطلالة بسيطة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض المميز، حيث اللون الأبيض من أكثر الألوان المقربة للقاء الخميسي.


وظهرت لقاء الخميسي بشكل جمالي يخطف الأنظار، حيث وضعت المكياج الهادئ المعتمد على اللون الوردي في الشفاه، مع وضع لمسات البلاشر المميز على الوجنتين.


ورفعت لقاء الخميسي خصلات شعرها بطريقة بسيطة لتبىز جمال ملامحها.

وارتدت لقاء الخميسي بعض الاكسسوارات الأنيقة في اليد، والاذن.
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