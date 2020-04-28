أحمد السقا يقدم هدية غير متوقعة لـ نوال الزغبي قبل بدء التحدي بينهما ..فيديو

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة في برنامج "إ غلب السقا "، وقدم الفنان أحمد السقا هدية غير متوقعة إلى نوال الزغبي.









قدم أحمد السقا، لـ نوال الزغبي، صورة لها قبل بدء التحدي بينهما، وعلقت نوال الزغبي، قائلةً "يا جدع يا جدع انا حبيتك يا جدع".









برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.









وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.









وتضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغري.









يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.



