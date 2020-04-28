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أخبار البلد

وزارة النقل تستقبل المصريين العالقين بالسعودية بعدد من الإجراءات الاحترازية ..فيديو وصور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:34 م
استعدادات نقل العالقين
استعدادات نقل العالقين
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حمادة خطاب
قامت وزارة النقل بعدد من الإجراءات الاحترازية بالعبارة القاهرة، المخصصة لنقل العالقين بالسعودية، أثناء نقل العالقين المتواجدين بميناء ضبا السعودي، فضلاً عن ورفع درجة الاستعداد أثناء استقبالهم بعدد من الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم. 


وأعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنه استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم  تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150  مواطن مصرى من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 


وأوضحت الوزارة أن العبارة تحركت من ميناء ضبا الساعة 17.30مساء اليوم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة  بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة 


وأشار البيان إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع  كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية. 

    
وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل، عقدت هيئة موانئ البحر الأحمر، اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الاجراءات الجمركية. 

وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لإنهاء إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى ) .
وزارة النقل تستقبل المصريين العالقين بالسعودية بعدد من الإجراءات الاحترازية ..فيديو وصور
وزارة النقل تستقبل المصريين العالقين بالسعودية بعدد من الإجراءات الاحترازية ..فيديو وصور
وزارة النقل تستقبل المصريين العالقين بالسعودية بعدد من الإجراءات الاحترازية ..فيديو وصور
وزارة النقل تستقبل المصريين العالقين بالسعودية بعدد من الإجراءات الاحترازية ..فيديو وصور
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