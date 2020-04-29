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فن

توحشت المغرب .. بسمة بوسيل تغني لبلدها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة بسمة بوسيل أغنية لبلدها المغرب على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت عليها معلقة : وبلادى هى المرايا اللى كنشوف راسي فيها ..توحشت المغرب ودرت هاد الكوفر من حبي لهاد الأغنية.


وتلقت تفاعلا من متابعيها بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي :الله يحفظ المغرب وأهلها من كل شر .وعارف ان بلدك وحشاكى ووحشاني انا كمان والله إحساسك رائع ..الله يحميكى رائعة. 

وتابعت تحية لأخويا الكبير حاتم عمرو على أغانيه الرائعة والمميزة خليكم فالدار تحيا بلادى ،يارب احفظ المغرب وشعبها .

يذكر ان بسمة بوسيل شاركت في تحدى الخير واعلنت تكفلها الى ١٠٠ أسرة لمساعدة الأسر الغير قادرة في ظل ازمة الكورونا .
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