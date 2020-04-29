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بسمة وهبة عن الهارب محمد ناصر.. ملزق وجايب 50% في الثانوية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:55 ص
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
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البهي عمرو
أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بمسلسل  "الاختيار" الذى يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الأسطورة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.

وهاجمت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، الإخوان قائلة إن المنسى عامل صدمة درامية عصبية بتخليكم تلفوا حوالين نفسكم.. عندكم مين ممكن تعملوله مسلسل؟.. مجرد شخصيات قتلة وخائنين وعملاء وجواسيس".

كما هاجمت وهبة، الإخوانى الهارب، محمد ناصر، قائلة : "محمد ناصر الملزق، مدعى الثقافة.. جايب في الثانوية العامة 50%، يعنى ناجح بالحد الأدنى، فبلاش تعمل مثقف ومبدع وصاحب رأى".

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مسلسل "الاختيار" الذى يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الأسطورة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثبت نجاحه من أول 4 حلقات,

وأضافت بسمة وهبة  أن  مسلسل الاختيار نجح فى إعادة الأسرة المصرية لمشاهدة الدراما المصرية، وكشف أعداء الوطن.

ولفتت بسمة وهبة إلى أن مسلسل الاختيار دمر الصورة المزيفة للإرهابى المجرم هشام عشماوى الى روج لها الإخوان، كما كشف خيانته ودوره ومشواره التكفيرى.

وتابعت بسمة وهبة "الاختيار قدم رسائل كبيرة للمصريين عن تضحيات الأبطال، والمسلسل وجع الإخوان.. والحلقات القادمة هتنكد عليهم أكثر ".


وأكدت أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.
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