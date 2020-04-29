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تامر أمين عن مسلسل الاختيار: يرفع الرأس ويجسد المعنى الحقيقي للفن

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:25 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك مسلسلات كثيرة تعرض على الشاشات خلال رمضان 2020 موضحًا :" فى أكثر من 30 مسلسل يعرض على القنوات وكل قناة بها 5 مسلسلات جديدة".


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن عدد المسلسلات كثيرة جدًا مؤكدًا " إنتاج المسلسلات عالى جدًا وهناك تخمة من المسلسلات على القنوات".


وأشار تامر أمين، إلى أن : " لو كل شهر نزل مسلسل هيكون أحسن من أن كل المسلسلات تنذل فى رمضان".


وأعرب تامر أمين، عن سعادته لما يعرض فى مسلسل الاختيار موضحًا : المسلسل يرفع الرأس ويجسد المعنى الحقيقي للفن وخدمة الفن للمجتمع".


وقدم تامر أمين لكل المشاركين فى مسلسل الاختيار بداية من الدولة ووزارة الداخلية و كل من شارك بالكتابة أو الفكر بالشكر.


كما وجه الشكر لبطل المسلسل الذى يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي، وهو الفنان أمير كرارة، ولفت تامر أمين، إلى أن :" هناك بعض المواطنين تشن هجومًا على مجسد شخصية الإرهابى هشام عشماوي مؤكدًا الممثل بيقوم بدوره وبلاش هجوم عليه".




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