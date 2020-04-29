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فن

نبيل الحلفاوي يشيد بمسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين يرد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
أبدى الفنان نبيل الحلفاوى إعجابه بمسلسل " بـ 100 وش" بطولة كل من الفنانين نيللى كريم واسر ياسين والذى يخوضان من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 .

وقال "الحلفاوى" من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر "أتكلم بقى عن المسلسل التاني اللي بتابعه (لا أتمكن من المتابعة المنتظمة المركزة لأكثر من مسلسلين) نيللي كريم لم تخذل إيماني بموهبتها المتفردة.. ويشاركها التألق آسر ياسين في مسلسل خفيف ولطيف (لايت كوميدي) مصاغ بحرفية عالية #ب100وش ".

ورد الفنان اسر ياسين " يا حبيبى يا استاذنا ".

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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