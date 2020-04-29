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أخبار البلد

شاهد.. أول تعليق من مصطفى بكري على مسلسل الاختيار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر الإعلامي مصطفي بكري، تغريدة جديدة تعليقا على مسلسل الاختيار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.


 وقال مصطفي بكري : "التفاف الشعب المصري حول مسلسل الاختيار، هو دليل جديد على الثقة المطلقة للشعب المصري في مؤسسته العسكرية وأبطالها الشرفاء، الشهيد البطل أحمد منسي عنوان الصمود والتضحية، والقاتل الإرهابى هشام عشماوي دليل الخيانة والتآمر ، الشعب المصري يلتف دوما حول الأعمال الوطنية ويتابعها .


وأشاد الإعلامي مصطفى بكري، بما تقوم به القوات المسلحة في أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الدور ليس بجديد علي جيشنا العظيم


وأكد أن دور القوات المسلحة يجعلنا نعتز به، مشيرا إلى أن الداخلية تقدم دورا إنسانيا هام في أزمة كورونا وتوزع أغذية على المواطنين في القرى والأحياء الأكثر احتياجا


جدير بالذكر يقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.


 وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


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