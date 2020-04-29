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محافظات

لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:32 ص
.محافظ القاهرة يتابع
.محافظ القاهرة يتابع ازالات محور ترعة الطوارئ
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عبد العزيز جمال

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار حملة الإزالة على محور الفريق إبراهيم العرابى بحي السلام أول لليوم الواحد والعشرين على التوالى .

 وتم تنفيذ (١٠) قرارت إزالة بجوار المساكن وجارى المتابعة حتى تمام القضاء نهائيا على مخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة.

وأكد اللواء محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم.

وشدد المحافظ على أن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة  التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء .

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بعودة مباني عشوائية ومخالفة مرة أخرى أو عودة تعديات المواطنين على أراضي وممتلكات الدولة بعد أن تم استردادها مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
لليوم الـ 21..محافظ القاهرة يتابع إزالات محور ترعة الطوارئ.. صور
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