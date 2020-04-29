وفاة عرفان خان نجم بوليود عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع السرطان

نجم بوليود الممثل الهندي عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان توفي، اليوم الأربعاء، عرفان خان عن عمر ناهز 53 عاما،





وأكد متحدث باسم عرفان خان النبأ في بيان مقتضب.





وكان نجم بوليود الممثل الهندي عرفان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل "لايف أوف باي" و"ذا نيمسيك".





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وكان الفنان الهندى عرفان خان نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تؤكد إصابته بمرض نادر.





وذكر موقع "ذا إنديان اكسبريس" أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.