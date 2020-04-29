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ديني

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في اليوم السادس من رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:16 م
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار
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إيمان طلعت
موعد اذان المغرب في سادس أيام رمضان .. يؤذن اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر إبريل الميلادي لعام 2020، والسادس من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:31 مساء بتوقيت القاهرة، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة. 

وتكون مواقيت الصلاة اليوم السادس من شهر رمضان الهجري على النحو التالي: السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55. 

دعاء الرسول عند الإفطار في سادس أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

 دعاء الافطار عند أهل البيت
دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

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