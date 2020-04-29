موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في اليوم السادس من رمضان

دعاء الرسول عند الإفطار في سادس أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء ، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد،

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»،

وكان من

دعاء النبي -

صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .