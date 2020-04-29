نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة وجهت خطاب لقناة mbc مصر لوقف ظهور رامز جلال علي شاشتها مرة أخرى لحين تقنين أوضاعه.





وأضاف سعدة في تصريحات لصدى، أن رامز جلال لن يظهر مرة أخرى علي الشاشة في برنامجه إلا إذا قنن أوضاعه، موضحًا أن القانون يلزمه بذلك، مهما كانت القناة التي يقدم فيها برنامجه.



