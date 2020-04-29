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أخبار البلد

نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:25 م
رامز جلال
رامز جلال
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حمادة خطاب
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة وجهت خطاب لقناة mbc مصر لوقف ظهور رامز جلال علي شاشتها مرة أخرى لحين تقنين أوضاعه.

وأضاف سعدة في تصريحات لصدى، أن رامز جلال لن يظهر مرة أخرى علي الشاشة في برنامجه إلا إذا قنن أوضاعه، موضحًا أن القانون يلزمه بذلك، مهما كانت القناة التي يقدم فيها برنامجه.

وقررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منذ قليل منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
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