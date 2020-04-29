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ديني

خالد الجندي: الحياد في بعض القضايا خيانة.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:31 م
خالد الجندى: الحياد
خالد الجندى: الحياد فى بعض القضايا خيانة
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إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوقوف على الحياد، وقت الأزمات وبعض القضايا يعتبر خيانة، لافتًا إلى أن المرء لا يستطيع الوقوف على الحياد حال إهانة أبوه أو أمه.

وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "وقت القضايا الوطنية تقف المصالح وتختار الوطن، ومن لم يفعل ذلك، فهو خائن".

خالد الجندى: زوجاتكم نعمة من الله وقبلوا يديهن
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يضرب زوجاته، رغم وجود ظواهر لذلك، ومنها مظاهراتهن ضده، لكنه اعتزلهن ولم يضربهن حتى بالسواك. 
  
وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "زوجاتنا نعمة لابد من مراعاة الله فيهن، وتقبيل أيديهن، والتقرّب إلى الله بالدعاء لهن".
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