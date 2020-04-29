خالد الجندي: الحياد في بعض القضايا خيانة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوقوف على الحياد، وقت الأزمات وبعض القضايا يعتبر خيانة، لافتًا إلى أن المرء لا يستطيع الوقوف على الحياد حال إهانة أبوه أو أمه.





وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "وقت القضايا الوطنية تقف المصالح وتختار الوطن، ومن لم يفعل ذلك، فهو خائن".





خالد الجندى: زوجاتكم نعمة من الله وقبلوا يديهن قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يضرب زوجاته، رغم وجود ظواهر لذلك، ومنها مظاهراتهن ضده، لكنه اعتزلهن ولم يضربهن حتى بالسواك.