مياه الغربية تفتتح محطات رفع ومعالجة صرف صحي

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس عادل عطيه سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية مشروعات محطات رفع صرف الصحي بقريتي (منشاة عبد الله- كفر الحج داود) مركز السنطة من ضمن مشاريع قرض البنك الدولي IWSP.





وقال رئيس شركة مياه الغربية إن محطه منشاة عبدالله تخدم ٤ آلاف نسمة، وبطول شبكة طرد وانحدار ٧ كم، بينما محطه كفر الحاج داود تخدم ٧ آلاف نسمة وبطول شبكه طرد وانحدار ١٤كم.



