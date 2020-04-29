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تعليم

جامعة 6 أكتوبر تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الله علي
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، يؤكد خلاله تأييد الجامعة للدولة في كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة التداعيات السلبية التي أحدثتها جائحة" كورونا" المستجد، معلنًا تبرع مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلابها والعاملين بها بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ كمساهمة من جانب الجامعة لتحمل بعض تكاليف هذه التداعيات السلبية مساندة للدولة، ولإنجاح جهودها في هذا الشأن.


وأشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الجهود التي تبذلها للتغلب على الآثار الاقتصادية، مفوضًا رئيس مجلس الوزراء في توزيع مبلغ التبرع على البنود، التي يتم الإنفاق عليها في إطار مجابهة هذا الفيروس.

وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة التهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والبركات.

من جانبه، توجه رئيس الوزراء بالشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ولجميع العاملين بها، على هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن ما يقدمه المصريون من تكاتف في مواجهة هذه الأزمة يقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التعامل فى وقت الأزمات الكبرى والكوارث.
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