الأكاديمية العربية تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية.. صور

أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد – 19".





كانت الأكاديمية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.





وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.





وشهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجربة الكبائن بديوان عام المحافظة، موجها الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية.



