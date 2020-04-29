سيظهر على الشاشة بالقانون.. محام يصدم نقابة الإعلاميين بشأن رامز جلال.. تفاصيل

وعلى قانون نقابة الاعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة الى ضمان آداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامةفى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى. كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للاعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانوا يتضمن ميثاق الشرف الاعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الاعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .





وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة.





تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ لذلك وطبقا لما سلف بيانه من تأصيل قانونى .





قررت النقابة منع ظهور الاستاذ رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.





رد قناة MBC مصر على نقابة الإعلاميين





عقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج " رامز مجنون رسمي " أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الامارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.



