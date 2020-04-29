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أخبار البلد

سيظهر على الشاشة بالقانون.. محام يصدم نقابة الإعلاميين بشأن رامز جلال.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:47 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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أحمد سالم
أصدر شرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بيانا إعلاميا للرد على قرار نقابة الإعلاميين بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه. 
وقال البيان الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إن الفنان رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية، وما يقدمه من خلال البرنامج لا يعد نشاطًا إعلاميًا، وإنما تصنف من الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الاعلاميين رقم ٩٣  لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع إلى نقابة الاعلاميين، واختتم البيان بأن الجهة الموكلة تحنفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية.

بيان نقابة الإعلاميين 

قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها اليوم منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالاشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .

وبعد الإطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها .

وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

وعلى قانون نقابة الاعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة الى ضمان آداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامةفى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى. كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للاعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الافعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانوا يتضمن ميثاق الشرف الاعلامى مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الاعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .

وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية  وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة.

 تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ لذلك وطبقا لما سلف بيانه من تأصيل قانونى .

قررت النقابة منع ظهور الاستاذ رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

رد قناة MBC مصر على نقابة الإعلاميين 

عقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الاعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الامارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة. 

وأكد المصدر في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.
 
وأشار المصدر الموثوق نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.
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