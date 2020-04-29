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أخبار العالم

كاواساكي.. مرض نادر يصيب الأطفال في 6 دول خلال 48 ساعة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:11 م
كاواساكي يضرب الأطفال
كاواساكي يضرب الأطفال
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صدى البلد
بعد يومين من إعلان بريطانيا عنها، انتشرت متلازمة مرض كاواساكي (Kawasaki's Disease)، وهو داء نادر يصيب الأطفال دون سن الخامسة حيث  أبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن المزيد من حالات متلازمة الالتهاب النادرة ولكن المميتة في الأطفال التي يبدو أنها مرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 


وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حوالي 100 حالة من المتلازمة النادرة ظهرت في 6 دول، حيث أبلغ عنها أطباء في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا، وطالبوا بالتحقيق بشأن هذه متلازمة مرض كاواساكي


وظهرت الحالات الأولى من متلازمة مرض كاواساكي بعدما أصدرت السلطات الصحية البريطانية تنبيها لأطباء الأطفال حول عدد من الأطفال الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة مع مزيج من الصدمة السامة وحالة تعرف باسم مرض كاواساكي، وهو اضطراب التهابي يؤثر على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى. وقد تأثر حتى الآن 19 طفلا في المملكة المتحدة ولم يمت أي منهم.


وقال أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن فرنسا لديها عشرات الأطفال يعانون من التهاب حول القلب، وذلك في الوقت الذي لا يوجد دليل كاف على وجود صلة بفيروس كورونا، على الرغم من قوله إنه يتم بحث هذه الحالات على محمل الجد.

 
وقال فيران لراديو "فرانس ىإنفو" الإخباري إنه تلقى تحذيرا من باريس بشأن إصابة حوالي 15 طفلا من جميع الأعمار، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن حالات أخرى في إسبانيا وإيطاليا وسويسرا. وأدرجت الأعراض على أنها حمى ومشاكل في الجهاز الهضمي والتهاب الأوعية الدموية.


وأصيب 3 أطفال على الأقل في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 6 شهور إلى 8 سنوات بأعراض مشابهة، وقال مارك جورليك، الإخصائي في المركز الطبي لجامعة نيويورك إن الأطفال جميعهم كانوا يعانون من الحمى والتهاب في القلب والأمعاء، مشيرا في حديث لوكالة "رويترز" البريطانية إلى أنه حتى الآن نحاول أن نفهم ماذا يحدث. 


وذكرت صحيفة "الجارديان" أن العديد من الأطفال الذي يعانون من المتلازمة الجديدة، غير مصابين بفيروس كورونا. 


ويشتبه بعض الأطباء في أن المتلازمة تمثل رد فعل حيث يبالغ جهاز المناعة في الاستجابة بعد الإصابة بعدوى،  وهذا يشير إلى أن المرض في بعض الأطفال له مرحلتان، العدوى الأولية والاستجابة المناعية. 

وقالت الدكتورة نظيمة باتان، مستشارة في العناية المركزة للأطفال في كامبريدج، إن عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة لإصابتهم بفيروس كورونا منخفض نسبيا، بينما أصيب بعض الأطفال بمتلازمة الصدمة السامة ومرض كاواساكي.
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