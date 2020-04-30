اشتغلت ببلاش.. تامر هجرس يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان وكريم السبكي ..فيديو

كشف الفنان تامر هجرس ، عن تفاصيل خلافه مع الفنان محمد رمضان وكريم السبكي بسبب فيلم "الديزل".









وقال تامر هجرس، في لقاء تليفزيوني مع إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " محمد رمضان طلبني للمشاركة في فيلم الديزل، وفي البداية حبيت اشتغل مع محمد رمضان لأنني أرى أنه موهوب".









وأضاف تامر هجرس "كان من المفترض أن يتم إظهار الشخصية التي أديتها بشكل معين، وعملت فيلم الديزل ببلاش، وتضايقت من عدم إبراز دوري بالطريقة التي تم الاتفاق عليها".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



