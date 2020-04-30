العثور على حطام مروحية تابعة للناتو فُقدت في البحر الأيوني

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري يوناني أن السلطات عثرت على حطام مروحية كندية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فُقدت أمس في البحر الأيوني بين إيطاليا واليونان.





وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس، الأربعاء، إن مروحية كندية فُقدت قبالة ساحل اليونان كانت قد نشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي "ناتو".





وأوضح ترودو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول في أسرع وقت".





ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن مسئولين كنديين قولهم: "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون، التي تشارك حاليا في العملية ريأشورانس".





وأضافوا: "فقد الاتصال مع الطائرة أثناء مشاركتها في تدريبات للحلفاء قبالة ساحل اليونان".