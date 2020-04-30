مصرع نجار مسلح سقط من الطابق السادس في كفر الشيخ

لقى نجار مسلح من محافظة الدقهلية، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق السادس لعقار بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ أثناء عمله.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "أ.م" 20 سنة، نجار مسلح، مقيم بقرية المعصرة، مركز بلقاس، بالدقهلية، إلى مستشفى بيلا المركزي "جثة هامدة"، وبها إصابات عبارة عن جرح وخذي بالرقبة.





وتبين أن المتوفى كان يعمل بسطح الطابق السادس بمنزل "أ.م" 31 سنة، يقيم بالجعوبة، دائرة قسم شرطة بيلا، اختل توازنه، وسقط أرضًا على سيخ حديدي، ما أدى إلى وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1424 لسنة 2020، جنح قسم بيلا، وصرحت النيابة بدفن الجثة.