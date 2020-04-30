عن طريق مبيد الحشرات.. بريطانيا تبدأ اختبارات جديدة لمكافحة كورونا

عاشت دول العالم كله حالة من الرعب بسبب اجتياح فيروس كورونا لأنه حصد آلاف الأرواح من المواطنين وتسبب في كوارث اقتصادية بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لحماية مواطنيها، وأبرزها كان الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي على المواطنين.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، قام خبراء في الجيش البريطاني باختبارات سريرية جديدة لمصل جديد مصنوع من رذاذ المبيد الحشري، وقام الباحثون بالموافقة على اختبار قوته في القضاء على كورونا.











ويرى الباحثون أن ذلك الرذاذ المستخلص من مواد تقتل الحشرات والبعوض الذي يستخدمه المواطنون في منازلهم، قادر على مكافحة فيروس كورونا، وما زالت الدراسات والأبحاث مستمرة.











وحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الباحثين أثبتوا فعالية ذلك الرذاذ على الحشرات والبعوض والفيروسات، ويأمل الأطباء في بريطانيا أن يكون ذلك الرذاذ هو الدواء الذي يحد من انتشار الوباء.











جدير بالذكر أن بريطانيا تستعد لرفع إجراءات الغلق لعودة الحياة مرة أخرى، وانتهاء كابوس فيروس كورونا.