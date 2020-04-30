جامعة أسيوط تحذر الطلاب من المكتبات الخارجية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لأبنائها الطلاب من أجل أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نحو يسير ، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وما تم تطبيقه من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تضمن تعطيل الدراسة بالجامعات المصرية واستمرارها عن بعد الكترونيا، مع تطبيق نظامي الامتحانات الإلكترونية أو البحث الجامعي كبديل عن إجراء الامتحانات التحريرية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور طارق الجمال في ورشة عمل للتعريف بالطرق المقترحة لتسليم أبحاث الطلاب والتى نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة وبحضور لفيف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب ومسئولي تكنولوجيا المعلومات بكل كلية.

وطمأن رئيس جامعة أسيوط أبنائه الطلاب بأن التيسير عليهم ومراعاة صالح مستقبلهم هى الأولوية القصوى لدى الجامعة، ونصب أعينها سواء في وضع الأسئلة أو موضوعات الأبحاث أو في الامتحانات الالكترونية أو البحثية أو كذلك في عملية التصحيح أو الرصد التي لن تشمل درجات الفصل الدراسي الثاني في المجموع التراكمي والاكتفاء بإعلان نجاح الطالب ف الفصل الدراسي الثاني أو رسوبه فقط.

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موجهًا دعوته لطلاب الجامعة بسرعة الدخول على الموقع الرسمي للجامعة وذلك لتسجيل بياناتهم والرقم القومي للحصول على الايميل الأكاديمي لتسهيل عملية تسليم الأبحاث وذلك لطلبة التى لم تحصل عليه بعد

ومن جانبه حذر الدكتور شحاتة غريب طلاب الجامعة من الانجراف وراء مساعي المكتبات الخارجية في استغلال نظام الامتحانات البحثية في تحقيق مكاسب مادية على حساب مصلحة الطلاب .

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط أن بعض المكتبات الخارجية بدأت في طرح إعلانات وعروض للطلاب لتتولى إجراء الأبحاث عوضًا عن الطلاب، وهو ما يعرض الطلاب للرسوب وعدم قبول البحث إذا تضمن نسبة اقتباس تتجاوز ٦٠% وهو ما سوف يتم قياسه عن طريق برامج إلكترونية متخصصة، وهو ما لن تستطيع المكتبات الخارجية تحقيقه مع زيادة الكثافة العددية في كليات الجامعة.

مقدما مثلا في ذلك إلى أن أحد الفرق الدراسية بكلية الحقوق تضم 5 الآلاف طالب وتضم السنة 5مواد دراسية وهو ما يعنى إجراء 25الف بحث لن يتم إجرائهم بأي حال من أحوال بأقل من 5 الآلاف باحث وهو أمر يستحيل تحقيقه ، نافيا عمل أي عضو هيئة تدريس تابع للجامعة في تلك المكتبات مع احتفاظ الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يثبت طورته فى تلك الأعمال المخالفة للنظم الجامعية .

وتضمنت الورشة قيام كل من الدكتور مؤمن طه رئيس قسم الهندسة الكهربائية ، والدكتور طارق كمال الأستاذ المتفرغ بذات القسم والمشرفان على شبكة المعلومات والدكتور ممدوح فاروق الأستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة الخدمات التكنولوجية بتقديم عرض تفصيلي حول الطرق المقترحة لتسليم أبحاث الطلاب والتي من المقرر أن تبدأ عقب إعلان الكليات لموضوعات الأبحاث على مواقعها الإلكترونية الخاصة بها ،ويقوم كل طالب بتجهيز بحثه فى ملف PDF أو في ملف مضغوط Zip/ rar ثم يقوم الطالب بتسليمه إما عن طريق البريد الإلكتروني ، أو استمارة من نظم المعلومات الإدارية بجامعة أسيوط ، أو Microsoft Forms أو Google Forms وتقديم شرح مفصل لكيفية استعمال كل منهم وهو ما سوف يتم عرضه على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على تلك الرابط.





