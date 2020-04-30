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مستشار الرئيس: بلازما المتعافين من كورونا تستخدم فى علاج الحالات الحرجة.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:08 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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أسامة علي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن البلازما المشتقة من المتعافين من فيروس كورونا بعد التأكد من شفائهم وصلاحية البلازما احدى طرق علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "تن"  أن البلازما المشتقة من المتعافين من فيروس كورونا تحمل أجسام مناعية ضد الفيروس.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بدء استخدام البلازما يكشف القدرة العلمية والطبية لتطبيق الأمر فى المستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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