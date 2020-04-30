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إثم.. الإفتاء المصرية تحذر من المعاملة غير الانسانية لمصابي كورونا ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:22 م
الدكتور خالد عمران،
الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أسامة علي

حذر الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من التعامل بطريقة غير مناسبة مع المتوفى المُصاب بفيروس كورونا.


وأوضح عمران خلال استضافته ببرنامج "فتاوى" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن التنمر أو السخرية، أو حتى التحقير من الداخل تجاه المصابين والمتوفين بفيروس كورونا وكذا الفرق الطبية المتعاملة مع المصابين بالفيروس "إثم" يعاقب عليه صاحبه.


وأوضح عمران أن المبطون والمطعون"الميت بسبب وباء"، من الشهداء، ويعاملون عند الله جل جلاله في منازل الشهداء.


وتابع ، أمين  الفتوى بدار الإفتاء المصرية:أن ما يختص للميت، تغسيله، تكفينه،والصلاة عليه ودفنه، لافتا إلى المتوفين بسبب كورونا لهم نفس ما يختص للميت مع الأخذ فى الاعتبار توصيات وزارة الصحة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة.

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