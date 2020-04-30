"زارنى فى المقام".. دعاء دينى جديد لـ مجد القاسم ..فيديو

طرح المطرب مجد القاسم دعاء دينيا جديدا بعنوان "زارنى في المنام" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وإخراج أحمد غنيم.





من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرًا ديو جديد مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" ياسمين ناصر الدين، بعنوان "بابا" ويدور موضوعه حول حوار ‏بين أب وابنته، من كلمات زياد الأطرش، وألحانه بمشاركة ثائر ناصر الدين ، توزيع معتز أبو حمدان.‏





كما طرح مجد أيضا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعما للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد ‏عرفة‎، كما طرح أيضًا أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم ‏والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح ‏عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد ‏عرفة، ‏وتم تسجيلها بأستوديو مقام‎.



