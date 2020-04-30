AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"زارنى فى المقام".. دعاء دينى جديد لـ مجد القاسم ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
طرح المطرب مجد القاسم دعاء دينيا جديدا بعنوان "زارنى في المنام" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وإخراج أحمد غنيم.

من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرًا ديو جديد مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" ياسمين ناصر الدين، بعنوان "بابا" ويدور موضوعه حول حوار ‏بين أب وابنته، من كلمات زياد الأطرش، وألحانه بمشاركة ثائر ناصر الدين ، توزيع معتز أبو حمدان.‏

كما طرح مجد أيضا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعما للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد ‏عرفة‎، كما طرح أيضًا أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم ‏والإلتزام  ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من  انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح ‏عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد ‏عرفة، ‏وتم تسجيلها بأستوديو مقام‎.

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيماء تنتهي من تصوير العشرة الأواخر

لؤي يطرح "ضقت صبرا"

بالله عليك.. كليب جديد لـ هشام نصار على يوتيوب.. فيديو

أمينة تطرح أغنية ادعيلى ياما بمناسبة عيد الأم.. فيديو

مجد القاسم ينتهى من تسجيل أغنية خليك فى البيت لمواجهة فيروس كورونا

شاهد.. مجد القاسم ينتهى من تسجيل أغنية خليك في البيت لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بالأرقام .. انتشار غير مسبوق لـ كورونا في مصر خلال شهر أبريل

هدية للعاملين وخالد صلاح أبرز الحاضرين.. ما لا تعرفه عن عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. فيديو

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

تسيير 4 رحلات طيران غدا لإعادة المصريين العالقين في واشنطن وموسكو وكييف

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

أخبار الرياضة | بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة القرن.. والزمالك يرفض استكمال الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحمض نووي خارق.. عجوز 101 سنة تهزم كورونا والسرطان والأنفلونزا الإسبانية

ريا أبي راشد تستعرض مجوهراتها في المناسبات عبر انستجرام

بعد معاناتها من صداع مزمن.. استخراج "دودة حية" من مخ امرأة صينية