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أخبار البلد

نالت يد الغدر من أبنائنا الأبطال.. الرئيس السيسي ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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مصطفى كرم

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء جنوب مدينة بئر العبد الذين راحوا دفاعا عن الوطن وأرضه بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة.


وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تويتر قائلا "‏نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".


وتابع الرئيس قائلا "‏رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.


حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر "


قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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