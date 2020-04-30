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رياضة

وائل رياض ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:07 م
وائل رياض
وائل رياض
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مصطفى كرم

نعى الكابتن وائل رياض نجم المنتخب المصري السابق شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة.


وكتب وائل رياض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "رحم الله شهداء الوطن  في الجنة ونعيمها بإذن الله في الأيام المفترجة دي".


أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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