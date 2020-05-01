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ناشط بدرجة خائن.. بسمة وهبة تشن هجوما على مسعد أبو فجر

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:19 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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البهي عمرو
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الناشط السيناوي، مسعد أبو فجر، قائلة :"ناشط بدرجة خائن، مثل الخونة الذين نفذوا العملية الإرهابية ضد ضباطنا وجنودنا.. إنه أداة من أدوات الإخوان".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن مسعد أبو فجر، يصدر سمومه ضد مصر ومؤسساتها، مستطردة: " المفروض إنه مصري، ولكن مع كل عملية إرهابية ضد جنودنا نراه يهلل ويبارك لكل عملية إرهابية.. هذا ليس مصريًا".

وأشارت إلى أن أبو فجر، يظهر دائمًا في القنوات الإخوانية المعادية لمصر، مهللًا للعمليات الإرهابية، مضيفة: "هذا هو التطور الطبيعى لكل خائن يعمل ضد استقرار وأمن بلادنا".

وأكدت أنه يروج للتطبيع مع إسرائيل، وانفصال سيناء عن مصر، موضحة: "كان علاقة بإسرائيليين.. هنجيبه مصر متكتف بعد أن تنتهى فلوس الكفيل.. مسلسل الاختيار جنن الإرهابيين وأصابهم بالسعار".

وقد قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وأضاف "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 

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