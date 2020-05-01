رجالة البيت الحلقة 7.. أكرم حسني وأحمد فهمى يسخران من رانيا يوسف

وعرض تيمون وبومبا على عيد "بيومي فؤاد" عددا كبيرا من الشخصيات للتنكر فيها بينما اقترح أن يتنكر في شخصية رانيا يوسف قائلًا "هعمل رانيا يوسف وهطول البطانة"، لكنه في النهاية استقروا على أن يتنكر في شخصية مصاص دماء.



ويخرج تيمون وبومبا إلى الشارع لشراء عصير ويجدان سيارة إسعاف للتبرع بالدم فيدخلان ويتبرعان بالدم للحصول على العصير، وبعد ذلك تأتى لهما فكرة عمل مشروع عصير بالتبرع بالدم أكثر من مرة للحصول على العصير.





يصاب الثنائى بفقر الدم بعد تبرعهما أكثر من مرة فى نفس اليوم، ويقترح بومبا على تيمون سحب دم من عيد لتعويض ما فقداه فى اليوم.