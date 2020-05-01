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فن

رجالة البيت الحلقة 7.. أكرم حسني وأحمد فهمى يسخران من رانيا يوسف

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:09 ص
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى
شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل رجالة البيت تنكر تيمون و بومبا فى زى بابا وماما نويل خوفا من أهل الحارة.

وعرض تيمون وبومبا على عيد "بيومي فؤاد" عددا كبيرا من الشخصيات للتنكر فيها بينما اقترح أن يتنكر في شخصية رانيا يوسف قائلًا "هعمل رانيا يوسف وهطول البطانة"، لكنه في النهاية استقروا على أن يتنكر في شخصية مصاص دماء.


وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "رجالة البيت" عندما يشرب الثنائي تيمون وبومبا جميع السوائل الموجودة فى المنزل تجنبا للإصابة بفيروس الانفلونزا.


ويخرج تيمون وبومبا إلى الشارع لشراء عصير ويجدان سيارة إسعاف للتبرع بالدم فيدخلان ويتبرعان بالدم للحصول على العصير، وبعد ذلك تأتى لهما فكرة عمل مشروع عصير بالتبرع بالدم أكثر من مرة للحصول على العصير.

يصاب الثنائى بفقر الدم بعد تبرعهما أكثر من مرة فى نفس اليوم، ويقترح بومبا على تيمون سحب دم من عيد لتعويض ما فقداه فى اليوم.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.

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