557 إصابة جديدة و6 وفيات بـ فيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت الوزارة 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة و114 حالة شفاء.





وأكدت الصحة الإماراتية أنها أجرت أكثر من 26 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.





ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين حالة، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ200 ألف.





وتعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.





وسجلت الولايات المتحدة 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.



