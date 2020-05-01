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أخبار البلد

المطران شيحان ناعيا شهداء الوطن: مصر صامدة في وجه الإرهاب الأسود

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:42 م
المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
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سامح سلام
نعى المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر ، شهداء الوطن من أفراد الجيش الذين استشهدوا في بئر العبد بشمال سيناء جراء استهداف الجماعات الارهابية لهم.

وقال المطران في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" : "نعزي الرئيس والجيش والمصريين في شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا ارواحهم فداء لأرض مصر الغالية، وان يتغمد الله ارواحهم الطاهرة بالسلام، ويمنح أهاليهم الصبر والسلوان "

واضاف: "إن مصر صامدة في وجه الارهاب الاسود بالتفاف المصريين حول رئيسها وجيشها وشرطتها، فمصر ارض مباركة جاءها المسيح والعائلة المقدسة، وإننا نرفع صلواتنا ان يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها، ويعزها بالخير والامان".

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أبطال القوات المسلحة الباسلة الذين استشهدوا اليوم في حادث بئر العبد الإرهابي.

وجاء في نص البيان، تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، جنوب مدينة بئر العبد.
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