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برلمان

هل تنجح تجربة حقن بلازما المتعافين لعلاج كورونا في مصر؟.. البرلمان يجيب

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحقن باستخدام بلازما المتعافين طريقة علمية قديمة ومتعارف بها دوليا، وتعتمد على حقن بلازما المصاب بالفيروس بعد فصلها وعزلها عن باقى محتويات الدم، موضحا أن هذه البلازما تتكون من أجسام مضادة جاهزة خلقها الجسم ضد الفيروس تساعد المريض على مقاومة المرض.

وأكد مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الطريقة لازالت قيد التجربة والبحث على مستوى دول العالم، وأعلن البعض أنها تجربة واعدة لعلاج فيروس كورونا لكن لم يتم الإعلان عن نجاحها بشكل رسمي، بدليل أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حقن بلازما المتعافين علاجا للفيروس حتى الآن، فلم تظهر ثمار التجارب بعد.

وأشار النائب إلى أن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها في مصر أو التأكد من صلاحيتها لأنها تحتاج إلى التطبيق على أكبر عدد ممكن من المصابين، الأمر الذي لا يوجد في مصر في ظل قلة أعداد المصابين، لكن ننتظر ما ستسفر عنه التجارب العالمية وإعلان الصحة العالمية عن فاعلية الحقن بالبلازما. 

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، ياتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
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