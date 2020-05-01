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فن

محمود العسيلي يلبى طلبا للجمهور.. تعرف عليه

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:47 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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عمر صبحي
لبى الفنان محمود العسيلي، طلب ثلاثة من معجبيه ووعدهم بالظهور معهم في الإعلان المقبل.

ونشر "العسيلي" فيديو لمعجبيه علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وعلق محمود العسيلي على الفيديو قائلا: ماشي بس من غير غناء.

ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة لبنك مصر بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر.

تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".

يذكر أن حقق الفنان محمود العسيلي نجاحا كبيرا بأغنية "ابن مصر" مع الفنان مدحت صالح ومصطفى حجاج .
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