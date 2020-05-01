مسلسل عمر ودياب الحلقة 8 .. عصابة تطارد علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمود الليثي

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بعمل الثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر ببنزينة بعدما فشىوا في المستشفى واكتشفوا انها من اجل تجارة الاعضاء.





وظهر خلال الحلقة المطرب محمود الليثي كضيف شرف يأتي الي البنزينة، ويضع له علي ربيع ومصطفى خاطر ادوات يصل سعرها ل٣ الاف جنيه،ويتفاجئوا بانه يهرب بالسيارة، فركبوا معه ليأخذوا اموالهم ولكن تفاجئوا بانه يهرب من عصابه تلاحقه.









وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.









وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.







