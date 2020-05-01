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توك شو

جمال شعبان: النوم الهادئ يريح القلب

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:58 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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عادل نصار

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن النوم لفترات كافية يحافظ على المناعة الطبيعية، مشيرا إلى أن النوم مهم جدا لحيوية كهرباء القلب.

 

وأضاف شعبان، في حوار ببرنامج "علمني ربي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن مع النوم ضربات القلب تصل لأقل معدلاتها، وهو هذا الأمر عادي، متابعا أن القلب لا يتوقف ويقل نشاطه وعدد ضرباته مع النوم، موضحا أن النوم يريح القلب.


وكشف عميد معهد القلب، أن القلب يبدأ ضخ الدم من عمر 3 أسابيع داخل رحم الأم دون راحة.


وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك دراسات تشير إلى أن النوم له علاقة بكهرباء القلب، وكشفت عن ساعات النوم لا بد ألا تقل عن 7 ساعات وهى المعدل المتوسط والجيد للنوم في اليوم للشخص.



وتابع أن أهم شيء أن يكون النوم عميقا لا يقل على 7 ساعات، لافتا إلى أن النوم نعمة كبيرة ولو لم ينم الإنسان لمدة 3 أيام تحدث له حالة من الهلوسة الشديدة جدا.

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