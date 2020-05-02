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فن

رانيا محمود ياسين: سعيدة بنجاح فالنتينو.. والعمل مع الزعيم أكثر من رائع

السبت 02/مايو/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن دورها في مسلسل " فالنتينو " للزعيم عادل امام .

واضافت : التعامل مع الزعيم أكثر من رائع، فهو فنان كبير ويعطي النصائح لمن يشارك معه .

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز.

وخلال الأحداث، تدور بين فلانتينو وزوجته بعض الخلافات، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

"فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.
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