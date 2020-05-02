AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الطاقة المتجددة ترصد أنشطتها خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020

السبت 02/مايو/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
أصدرت هيئة الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد الخياط، النشرة الدورية الرابعة (NREAmeter) تتضمن رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، مما يجعل من النشرة الدورية مؤشرا لاتجاهات عمل سوق الطاقة المتجددة في مصر.


أوضحت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 حوالي 2748 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 780 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1003 جيجاوات ساعة، هذا فضلًا عن حوالي 3 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، فقد تم الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فضلًا عن الانتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومحطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات أخري في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 2200 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 970 م.و. من الطاقة الشمسية.

علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، مثلت الخلايا الشمسية الجانب الأكبر منها، بالإضافة إلى حوالي 1079 مغير تيار Inverter بقدرات مختلفة تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوالي 415 بطارية لتخزين الطاقة، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من 2019 /2020

بنبان يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل.. التخطيط: مصر استطاعت توفير الكهرباء لــ 100% من السكان

وزارة التخطيط: توصيل الكهرباء لجميع السكان بمصر.. وتحقيق البند السابع من خطة التنمية المستدامة.. السعيد: 42% اعتمادنا على الطاقة المتجددة فى 2035

مع اتخاذ الإجراءات لمواجهة كورونا.. وزير الكهرباء يتابع أداء مشروعات الطاقة المتجددة

ترشيحاتنا

البنك الدولى توقع أن تصل مصر لذروة الإصابات بكورونا فى مايو الجارى

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

«عبد الحميد» قصة ملازم أول جاء إلى الدنيا بعد 10 سنوات زواجا.. أخفى على عائلته خدمته بسيناء وعاد إليهم شهيدا

بالأسود.. مذيعات صباح الخير يا مصر في حداد لهذا السبب

التعليم: غرف عملياتنا تراقب سير امتحان أولى ثانوي من المنازل

AdvertisementS

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لـ زعيم كوريا الشمالية .. شاهد

راحت ولا ما راحتش عليكي.. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة