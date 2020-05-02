الطاقة المتجددة ترصد أنشطتها خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد الخياط، النشرة الدورية الرابعة (NREAmeter) تتضمن رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، مما يجعل من النشرة الدورية مؤشرا لاتجاهات عمل سوق الطاقة المتجددة في مصر.









أوضحت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 حوالي 2748 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 780 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1003 جيجاوات ساعة، هذا فضلًا عن حوالي 3 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.





وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، فقد تم الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فضلًا عن الانتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومحطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، فضلًا عن مشروعات أخري في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 2200 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 970 م.و. من الطاقة الشمسية.





علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، مثلت الخلايا الشمسية الجانب الأكبر منها، بالإضافة إلى حوالي 1079 مغير تيار Inverter بقدرات مختلفة تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوالي 415 بطارية لتخزين الطاقة، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.





وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة



