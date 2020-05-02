مرصد الإفتاء يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة ردا على عملية بئر العبد الإرهابية

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة للرد على إقدام الجماعات الإرهابية على تفجير مدرعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة سيناء يوم الخميس الموافق 30 أبريل، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد "تامر الرفاعي" .





وأكد المرصد أن القوات المسلحة تقدم الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر قطع الطريق على الجماعات الإرهابية التي تحاول النيل من البلاد، مثمنًا ثقة الشعب المصري بقواته المسلحة الراعية لأمن واستقرار مصر.





وأشار إلى سمة الاعتزاز والكبرياء الذي ينظر به الشعب إلى أبناء القوات المسلحة خلال قيامهم بواجبهم الوطني في تطهير سيناء من أيدي العناصر الإرهابية التي تنفذ أعمالًا شيطانية تهدد أمن المجتمع المصري بكافة فئاته.





ودعا المرصد القوات المسلحة أن تضرب بكل قوة من أجل اقتلاع هذه العناصر من أرض الكنانة وأن تكثف العمليات النوعية والاستباقية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، مشددًا على أن كل ما تقوم به هذه العناصر الإرهابية إنما هو بهدف نشر العنف والخراب في المجتمع وهو ما ينافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.





وأكد المرصد المساندة الكاملة والتأييد المطلق لكل جهود قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب ومساعيها الدائمة لتطهير سيناء الحبيبة من العناصر التكفيرية والخبيثة وفرض الأمن والاستقرار على كافة ربوع الوطن.





كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد "تامر الرفاعي"، أوضح أنه بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بوجود بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء؛ فقد نجحت قواتنا في استهداف فردين تكفيريين شديدي الخطورة وعثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لا سلكي وكمية من الذخائر.