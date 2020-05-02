خبير اقتصادى: الإجراءات المصرية ضد كورونا كان لها بالغ الأثر في تقليل الآثار الناجمة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة المصرية ضد فيروس كورونا كان لها بالغ الأثر فى تقليل الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا بقدر المستطاع على الاقتصاد المصرى.









وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسى، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادة المتدهورة فى جميع دول العالم بسبب وباء كورونا، وانخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبي، إلا أنه لا يزال سعر الجنيه المصرى مستقرا أمام الدولار الأمريكى، بالإضافة لتوافر جميع السلع فى الأسواق المصرية .









وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا صائبة وفى مكانها الصحيح، ومنها خفض أسعار الكهرباء للصناعات المتوسطة، والثقيلة، وخفض أسعار الفائدة، زتأجيل أقساط القروض، لافتا إلى أن مصر لم تكن تخطو هذه القرارات لولا دخولها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.









ولفت إلى أن مصر عندما دخلت منذ سنوات فى تنفيذ خطة البرنامج الاقتصادى كان له نتائجه الإيجابية فى الوقت الحالى ووقوفها على أرض صلبة فى مواجهة فيروس كورونا.











وأكد أستاذ الاقتصاد السياسى، أن الإجراءات الاحترازية التى نفذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا ناجحة بشهادة الجميع سواء عن طريق الحجر الصحى، والإجراءات الاقتصادية الأخرى ومنها المشاريع الاستثمارية وتعويض العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.