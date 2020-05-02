ضبط قناة فضائية غير مرخصة في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قناة فضائية "بدون ترخيص" بمنطقة العجوزة بالجيزة.





وردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات بذلك، وعقب مداهمة المكان عثر بداخله على (وحدة معالجة مركزية تستخدم كوحدة مونتاج - 4 وحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة "بدون موافقة أصحاب الحقوق"، و2 وحدة تخزين خارجية، و2 كاميرا تصوير، و3 راوتر، و2 سويتش، و10 أجهزة تليفون محمول لاستخدامها فى الكول سنتر لاتصال العملاء، ومجموعة كبيرة من أوراق خريطة عرض البرامج، ومجموعة كبيرة من العقاقير والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ومبلغ مالى حصيلة بيع المنتجات.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.