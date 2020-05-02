شيخ الأزهر: حرب العاشر من رمضان تؤكد أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه

قدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصار العاشر من رمضان.





وأكد الأزهر أن تحرير الأرض واستعادة الكرامة كانت نتاج إرادة صادقة لجيش باسل، وشعب أصيل، مضيفًا أن حرب العاشر من رمضان جسدت ملحمة ضُربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات والجوائج.