5 جنيهات متوسط ارتفاع أسعار الذهب بختام التعاملات

ارتفعت اسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت بفارق 5 جنيهات مقارنة بما عليه سعر المعدن الأصفر أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، بمحلات الصاغة نحو 742 جنيهًا مقابل737 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 848 جنيهًا مقابل 842 جنيها، أمس بفارق 6 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 636 جنيهًا مقابل 631 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 495 جنيهًا .

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5936 جنيهًا و أوقية الذهب نحو 26.373 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ848 ألف جنيه.