AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

5 جنيهات متوسط ارتفاع أسعار الذهب بختام التعاملات

السبت 02/مايو/2020 - 04:58 م
ذهب
ذهب
Advertisements
محمد يحيي

ارتفعت اسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت بفارق 5 جنيهات مقارنة بما عليه سعر المعدن الأصفر أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، بمحلات الصاغة نحو 742 جنيهًا مقابل737 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 848 جنيهًا مقابل 842 جنيها، أمس بفارق 6 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 636 جنيهًا مقابل 631 جنيها أمس  بفارق 5 جنيهات

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 495 جنيهًا .

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5936 جنيهًا و أوقية الذهب نحو 26.373 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ848 ألف جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفض 14 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 - 2- 2020 فى مصر

10 جنيهات زيادة جديدة في أسعار الذهب بنهاية اليوم

5 جنيهات ارتفاع جديد بـ أسعار الذهب في نهاية التعاملات

2 جنيه زيادة بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

6 جنيهات متوسط تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم

استقرار سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

حاجة مهمة.. نبيل الحلفاوى يشعل السوشيال ميديا مع حفيدته

عمرو واكد يتصدر جوجل بسبب ممثلة أفلام إباحية

تعرف على ضحية اليوم ببرنامج رامز مجنون رسمي

الفيروس في منتهى الضعف.. وصفة طبيب للقضاء على كورونا في أقل من دقيقة

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

لماذا استشاط أردوغان غضبا بعد التفويض الليبى لـ المشير خليفة حفتر؟ خبير سياسى يكشف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

بإطلالة كاجول.. نانسي عجرم تحتضن ابنتها الصغيرة